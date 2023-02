Stalker arrestato, falsi profili social per molestare l’ex

Stalker in manette: utilizzava anche profili social falsi per molestare l'ex

Porto San Giorgio (Fermo), 17 febbraio 2023 – Uno stalker arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento, due misure cautelari eseguite per atti persecutori e una denuncia per maltrattamenti in famiglia. È questo il bilancio dell’attività dei carabinieri della Compagnia di Fermo contro il fenomeno crescente dello stalking e delle violenze tra le mura domestiche. In primis i militari di Porto San Giorgio hanno rintracciato e notificato a un uomo, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua vittima, misura emessa dal gip del tribunale di Fermo per il reato di atti persecutori.

A seguito degli accertamenti avviati dopo la denuncia di una donna, i militari hanno raccolto indizi di colpevolezza sul conto dell’uomo, che telefonava insistentemente alla vittima, assumendo nei suoi confronti comportamenti molesti, tra cui pedinarla, recapitarle regali, presentarsi presso la sua abitazione e suonare il campanello anche nelle ore notturne. Il divieto notificato allo stalker prevedeva di non avvicinarsi all’abitazione della vittima, il divieto di dimora a Porto San Giorgio il divieto di avvicinamento ai luoghi di abitazione e di lavoro della donna, nonché ai luoghi di abituale frequentazione. Inoltre il divieto di contatti telefonici o telematici, e comunque di avvicinamento alla vittima ad una distanza inferiore ai 500 metri. Pochi giorni dopo la notifica, però, i carabinieri hanno nuovamente rintracciato l’uomo nei pressi del luogo di lavoro della vittima ed è scattato l’arresto in flagranza di reato.

All’udienza di convalida e contestuale giudizio per direttissima, il gip ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere. Sempre a Porto San Giorgio i carabinieri hanno rintracciato e notificato a un giovane del posto un’altra misura cautelare del divieto di avvicinamento, questa volta emessa dal gip del tribunale di Urbino per il reato di atti persecutori.

Il giovane è ritenuto responsabile di reiterate condotte moleste nei confronti della ex compagna, attuate sia di persona sia attraverso messaggi telefonici e sui social, con l’impiego anche di falsi profili. Analoga misura è stata notificata dai militari di Pedaso a un giovane di Ascoli Piceno. L’uomo, da circa due mesi, inviava messaggi telefonici molesti e minatori alla sua ex convivente. La misura è stata emessa dal gip del tribunale di Fermo che ha accolto e condiviso le risultanze investigative dei militari di Pedaso. A Porto Sant’ Elpidio i carabinieri hanno, invece, denunciato per maltrattamenti in famiglia un noto pregiudicato. Da diversi mesi l’uomo sottoponeva quotidianamente i familiari a reiterati comportamenti molesti e aggressivi anche di natura fisica, mai denunciati, riconducibili anche a condotte provocate dall’uso di stupefacenti.