Fermo, stalker viola il divieto e si reca a casa della vittima: arrestato in flagranza di reato

Fermo, 16 Febbraio 2023 – I carabinieri hanno eseguito la notifica di due misure cautelari per atti persecutori, l’arresto di uno stalker e hanno denunciato un quarto uomo per maltrattamenti in famiglia. I diversi casi riguardano le città di Porto San Giorgio, Pedaso e Porto Sant’Elpidio.

L’arresto dello stalker è legato alla città di Porto San Giorgio ed è scattato a seguito della violazione da parte dell’uomo di un precedente provvedimento di misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da una donna che aveva sporto denuncia contro di lui per atti persecutori. La misura cautelare prevedeva il divieto per l’uomo di avvicinarsi all'abitazione della vittima, divieto di dimora a Porto San Giorgio, divieto di avvicinamento ai luoghi di abitazione e di lavoro della stessa.

Pochi giorni dopo la notifica però, i carabinieri hanno rintracciato l’uomo nei pressi del luogo di lavoro della vittima, in palese violazione delle prescrizioni impostegli: è scattato quindi l’arresto in flagranza di reato. Sempre a Porto San Giorgio i carabinieri hanno rintracciato e notificato a un giovane del posto un’altra misura cautelare del divieto di avvicinamento (emessa dal Gip del Tribunale di Urbino) per il reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna. Analoga misura notificata dai carabinieri di Pedaso nei confronti di un giovane di Ascoli Piceno, che da circa due mesi inviava messaggi telefonici molesti e minatori alla sua ex convivente. A Porto Sant’Elpidio i carabinieri della stazione locale, hanno invece denunciato per maltrattamenti in famiglia un noto pregiudicato. Da diversi mesi l’uomo sottoponeva quotidianamente i familiari a reiterati comportamenti molesti e aggressivi anche di natura fisica.