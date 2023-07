Stalking a una commerciante: 60enne nei guai

Nell’arco di alcuni mesi ha sottoposto una commerciante a ripetute molestie persecutorie che non si sono fermate nemmeno di fronte alle denunce e ai provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria. Alla fine per lui è scattata una misura cautelare molto più pesante. Il nuovo questore, Luigi Di Clemente, ha infatti dato esecuzione a un provvedimento di sorveglianza speciale nei confronti di un dipendente pubblico di 60 anni, autore di una serie innumerevole di atti persecutori nei confronti della titolare di un esercizio commerciale della zona, con la quale aveva intrecciato un lungo rapporto di frequentazione. Il provvedimento, emesso dall’apposita sezione misure di prevenzione del tribunale di Ancona su proposta del questore, si è reso necessario a causa delle numerose denunce per stalking a fronte della plurima condotta dell’uomo, che ha violato più volte i provvedimenti cautelari emessi dalla Procura di Fermo. Incurante di ogni denuncia e misura cautelare i comportamenti molesti sono stati reiterati continuamente, ingenerando nella vittima un forte stato di prostrazione psicologica. Le molestie consistevano in numerosi messaggi tramite Whatsapp, dai 10 ai 50 al giorno, appostamenti, irruzioni sul posto di lavoro con atteggiamenti aggressivi, continui passaggi in auto sul luogo di lavoro. In altre circostanze il 60enne è arrivato anche a minacciare la vittima. Da qui la misura di sorveglianza speciale che prevede la possibilità per l’autorità provinciale di pubblica sicurezza di adire il tribunale distrettuale di Ancona al fine di ottenere la misura per molestie persecutorie.

Una misura che costituisce il provvedimento più grave e incisivo fra quelli di prevenzione previsti dal codice antimafia e che è stata introdotta da alcuni anni. La misura prevede numerose e efficaci prescrizioni fra cui il divieto di avvicinamento alla vittima, l’obbligo di rincasare ad una certa ora e di non uscire prima delle 7 del mattino e soprattutto l’obbligo di recarsi presso un ufficio di polizia ad orari prestabiliti un giorno a settimana. Il provvedimento avrà la durata di un anno dalla notifica e, in caso di eventuali violazioni, potrà essere aggravato sino alla durata di 5 anni anche con l’eventuale prescrizione dell’obbligo o del divieto di soggiorno nel comune di residenza. In caso di ulteriore violazioni è previsto anche l’arresto. Il personale di polizia qualificato e specializzato in materia di violenze di genere ha illustrato al 60enne i percorsi da seguire presso le strutture specializzate della provincia in materia di gestione dei soggetti maltrattanti.

fab. cast.