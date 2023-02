Stalking alla fidanzata, giovane americano alla sbarra

Prima l’aveva costretta a vivere in uno stato di sudditanza psicologica picchiandola più volte, poi, una volta finita la relazione, l’aveva perseguitata con pedinamenti e minacce di morte. Per questo motivo, D.S., un 33enne di origini statunitensi è comparso ieri alla sbarra. Il giovane, difeso dall’avvocato Sergio Marozzi, è chiamato a rispondere del reato di stalking nei confronti di una giovane di Grottammare, con la quale aveva una relazione sentimentale. La ragazza, rappresentata dall’avvocato Anna Indiveri (foto), si è costituita parte civile. Nel corso dell’udienza di ieri si è conclusa l’istruttoria con l’audizione della sorella della vittima, che in aula ha raccontato dell’aggressività e delle minacce dell’imputato, per poi parlare dello stato di shock in cui era sprofondata la ragazza. "Quando stavano ancora insieme – ha raccontato la testimone – lui era gelosissimo e non la faceva rispondere al telefono anche quando chiamavo io. Quando si sono lasciati ha iniziato a pedinarla ogni volta che usciva di casa ed effettuava continue telefonate. Una persecuzione che è andata in crescendo fino a picchiarla e alle minacce di morte nei miei confronti". Le minacce e i maltrattamenti erano stati denunciati nel settembre del 2016, ma andavano avanti da tantissimo tempo.

f. c.