Stalking, condannato a due anni e otto mesi

Aveva perseguitato la sua ex con intimidazioni e minacce, fino ad arrivare a pubblicare le sue foto hard su un social network e ad aggredirla fisicamente. Protagonista dell’inquietante attività di stalking era stato un 50enne di San Benedetto del Tronto, ex compagno di una giovane fermana, che è finito alla sbarra ed è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione.

L’escalation di atti persecutori era partita dopo che i due si erano lasciati nell’estate precedente ai fatti per motivi legati alla forte gelosia manifestata dall’uomo in più occasioni, fino ad accusare la sua compagna di averlo tradito. La fine della relazione, voluta dalla donna, non era stata mai accettata dal 50enne, che aveva iniziato ad attuare gravi comportamenti minacciosi e di molestie nei confronti della sua ex. Le intimidazioni erano andate avanti per diverso tempo, fino a quando la vittima si era rivolta al suo legale di fiducia quindi ai carabinieri che avevano fatto scattare inizialmente un’ammonizione nei confronti dell’uomo.

Nonostante le indagini in corso lui aveva continuato imperterrito la sua opera di persecuzione nei confronti della giovane e qualche mese dopo si era recato presso la sua abitazione, quindi, dopo averla minacciata pesantemente, era arrivato a metterle le mani addosso. Anche in quel caso erano stati allertati i militari dell’Arma, ma al loro arrivo il 50enne aveva già fatto perdere sue tracce. Lei credendo che fosse finita lì, aveva preferito non denunciare il suo ex, purtoppo si sbagliava e infatti la situazione sarebbe precipitata da lì a breve.

La persecuzione era proseguita anche su Facebook, fino a che l’uomo, era arrivato a pubblicare foto di natura privata ed intima della sua ex in pose piuttosto esplicite. Non soddisfatto, lui aveva continuato a vessarla e l’escalation era sfociata allora in una vera e propria aggressione fisica. Solo l’immediato intervento dei carabinieri, su richiesta della vittima, ha evitato il peggio. Alla fine la giovane fermana, esasperata da tutte le angherie subite, aveva effettuato una formale denuncia che aveva fatto scattare il cosiddetto codice rosso e il suo persecutore era finito dritto dritto davanti ai giudici del tribunale di Fermo per essere infine condannato appunnto due anni e otto mesi di reclusione.

Fabio Castori