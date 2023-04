Stalking e violenza domestica Minaccia i genitori e la sorella

Sei ammonimenti del questore, di cui cinque per stalking e uno per violenza domestica. In un episodio sono stati emessi ben tre ammonimenti nei confronti della stessa persona, una 54enne libera professionista, autrice di ripetute minacce, anche di morte, e ingerenze nei confronti dei due genitori e di una sorella. I fatti si sono consumati, tra Pedaso e Porto San Giorgio in un arco temporale di diversi mesi. In un altro caso, il provvedimento per stalking ha riguardato i rapporti fra ex conviventi di Fermo a seguito della rottura della relazione sentimentale e della non accettazione della situazione da parte dell’ex compagno. Anche in questo caso il provvedimento di ammonimento è stato necessario per i continui messaggi e per le indebite interferenze nella sfera privata della vittima. L’ultimo provvedimento per stalking riguarda un uomo residente a Porto San Giorgio che, negli ultimi mesi, si è reso protagonista di forti dissidi e dissapori, nei confronti della madre e della sorella conviventi. Le vittime, per sottrarsi alla situazione di disagio, sono state costrette a trasferirsi in un’altra abitazione. Durante le fasi istruttorie, sono state ritirate precauzionalmente allo stalker delle armi da sparo regolarmente detenute.

L’ ammonimento per violenza domestica ha riguardato invece un uomo che si era reso responsabile di una aggressione in strada ai danni della ex fidanzata a causa di ruggini e vecchi rancori. In altri casi le discussioni erano passate anche a vie di fatto con percosse e spinte alla donna. La vittima, peraltro, si è vista costretta a modificare totalmente le proprie abitudini di vita, arrivando a cambiare anche l’abitazione di residenza. I fatti riguardano una coppia di coetanei 40enni e si sono svolti a Porto Sant’Elpidio e sono durati per diversi mesi. Per tutte le persone ammonite c’è stata la convocazione in questura, dove personale di polizia qualificato e specializzato in materia di violenze domestiche ha notificato ai destinatari i provvedimenti che rappresentano una sorta di avvertimento a cambiare atteggiamento nei confronti della vittima, pena la possibilità di irrogazione di misure di prevenzione ancora più incisive. Nel contempo, e ancora in una ottica preventiva, agli ammoniti sono stati illustrati i percorsi da seguire presso le strutture specializzate della provincia, dove poter intraprendere un’attività di riconsiderazione dei propri comportamenti. Dal gennaio del 2022 a oggi, il questore ha emesso 43 ammonimenti per stalking e violenza domestica. L’attività si è dimostrata efficace da un punto di vista preventivo: nelle situazioni trattate con provvedimento finale di ammonimento non si sono registrate, al momento, delle recidive.

Fabio Castori