Stalking: scattano i ‘codici rossi’, denunciati due uomini

Fermo, 17 settembre 2024 – Continuano senza sosta le attività dei carabinieri per garantire la prevenzione e il contrasto agli atti persecutori.

A Pedaso, i carabinieri del posto, hanno denunciato per stalking un uomo di 58 anni: la sua ex compagna si era rivolta ai militari perché lui la tormentava. La vittima ha riferito agli investigatori che, a partire da giugno, l'ex coniuge ha progressivamente intensificato un comportamento ossessivo, ricorrendo a minacce e vessazioni anche via WhatsApp, che hanno gettato nel panico la donna e l’hanno costretta a modificare le proprie abitudini di vita. Di fronte a tali gravi segnalazioni, l'autorità giudiziaria è stata immediatamente informata, attivando il cosiddetto "codice rosso", un protocollo che consente un intervento rapido ed efficace per proteggere le vittime di violenza.

Allo stesso modo, a Fermo, i carabinieri hanno denunciato un 40enne del posto, anche lui sospettato di atti persecutori e danneggiamento nei confronti della sua ex convivente. La denuncia presenta scenari analoghi, con comportamenti intimidatori iniziati nel dicembre 2023, culminati in un'incresciosa aggressione verbale avvenuta la scorsa notte, quando l’uomo ha intimidito la donna, urlandole contro diversi epiteti offensivi sotto la sua abitazione, danneggiandole inoltre l’auto posteggiata. Anche in questo caso, l'autorità giudiziaria è stata prontamente informata e sono state attivate le procedure di emergenza previste dal "codice rosso".