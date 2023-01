Stalking e violenza: casi in aumento a Fermo. Tre uomini nei guai

Violenza sessuale e stalking, accusato dalle ex, indagine chiusa a Ferrara

Fermo, 12 gennaio 2023 – Un reato subdolo, psicologicamente devastante, che stritola la vita di chi ne è vittima. Stiamo parlando dello stalking, quegli atti persecutori che si ripetono nel tempo e che purtroppo sono in aumento. Lo dimostrano anche le indagini dei carabinieri della Compagnia di Fermo che, nel giro di pochi giorni, hanno denunciato ben tre stalker.

A Porto San Giorgio, i militari dell’Arma hanno identificato e denunciato un uomo residente a l’Aquila. A seguito degli accertamenti avviati dopo la denuncia di una donna, hanno raccolto indizi di colpevolezza sul conto dello stalker, che telefonava insistentemente alla vittima, assumendo nei suoi confronti comportamenti molesti, tra cui pedinarla, recapitarle regali, fino a presentarsi nella sua abitazione e suonare il campanello anche nelle ore notturne. Nella circostanza è stato attivato anche il previsto codice rosso.

A Pedaso, i carabinieri hanno denunciato per atti persecutori un pregiudicato 33enne di Ascoli che da circa due mesi inviava messaggi telefonici molesti e minatori alla sua ex convivente.

A Montegranaro, invece, i militari dell’Arma hanno denunciato un foggiano già noto per altri precedenti, che da alcuni mesi sottoponeva a maltrattamenti la compagna, culminati in un’aggressione fisica il primo dell’anno. Anche in questi due casi è stato attivato il cosiddetto ’codice rosso’.

In questi casi, nonostante le vessazioni e le persecuzioni annichiliscano lo spirito, il primo passo è riprendere il controllo sulla propria esistenza, riconoscere di essere una vittima. Il secondo passo è quello di parlare, denunciare e condividere la propria esperienza. Il terzo è quello di affidarsi con fiducia alle strutture antiviolenza e alle forze dell’ordine seguendo tutte le indicazioni date. Tali istituzioni e associazioni sono presenti sul territorio e si possono contattare al numero di emergenza 112. C’è poi il numero antiviolenza e stalking 152, gratuito e attivo h24. Il call center accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime.