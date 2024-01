Stalking e violenze sulle ex: due uomini nei guai

Fermo, 17 gennaio 2024 - “Uomini che odiano le donne”. Parafrasando il titolo di un noto romanzo scandinavo, divenuto anche film, si può sintetizzare la doppia operazione messa a segno dai carabinieri contro due stalker.

Nel primo caso, i militari dell’Arma di Fermo hanno concluso positivamente le indagini svolte in seguito alla denuncia presentata da una donna del posto vittima di atti persecutori. L'ex convivente, un romeno residente a Fermo, è stato pertanto denunciato per il reato di stalking. I fatti risalgono al periodo successivo alla recente separazione della coppia, quando l'uomo ha iniziato a inviare numerosissimi messaggi telefonici molesti e minacciosi alla sua ex, oltre a controllare ogni suo movimento. Questo comportamento ha generato un grave e duraturo stato d'ansia nella vittima, tanto da spingerla a modificare le proprie abitudini di vita. I carabinieri hanno fornito alla donna informazioni sui centri antiviolenza presenti nel territorio in modo da poterle garantire adeguata assistenza, poi hanno informato l'autorità giudiziaria di quanto accaduto ed è stato avviato il cosiddetto "codice rosso" per garantire una pronta e risolutiva azione di tutela della vittima.

Un fatto analogo si è verificato a Porto San Giorgio, dove i carabinieri del posto, dopo la segnalazione da parte di una donna sangiorgese, hanno subito avviato le indagini su un altro caso di stalking. Anche qui a finire nei guai è stato l'ex convivente della vittima, un uomo di Fermo, che è stato denunciato per i reati di atti persecutori e lesioni personali. I fatti risalgono al mese di ottobre 2022, durante il periodo di convivenza, e si sono protratti fino all'agosto 2023, quando la donna ha subito un'aggressione fisica, non denunciata, riportando lesioni personali giudicate guaribili in 10 giorni. L'uomo ha continuato a molestarla con continui appostamenti, pedinamenti e aggressioni. Nei confronti dell'ex convivente è stata avanzata la richiesta di ammonimento da parte del questore di Fermo. Anche in questo caso, la vittima è stata informata dai militari dell’Arma di Porto San Giorgio sull'esistenza di centri antiviolenza nel territorio al fine di fornirle adeguata assistenza. I carabinieri di Porto San Giorgio ha prontamente informato l'autorità giudiziaria, attivando il "codice rosso" per assicurare una risposta tempestiva alla vittima. I vertici dell’Arma ribadiscono ancora una vola la pericolosità degli atti persecutori e l'importanza di denunciarli sempre per poter intervenire prontamente e garantire la sicurezza delle vittime.