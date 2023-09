Stampa e nuove generazioni: come cambiano i media

La tappa elpidiense del Festival del giornalismo culturale è stata, ancora una volta, un evento di alto profilo, con un pubblico numeroso e interessato intervenuto nei saloni della dimora storica, ‘il Castellano’ per ascoltare le interessanti dissertazioni sul leggere i giornali al tempo della comunicazione in realtime e dei social.

Dopo l’introduzione del presidente della Pro Loco Sant’Elpidio a Mare, Giovanni Martinelli, che ha presentato l’importanza storica del luogo in cui si è svolto l’incontro, c’è stato il collegamento in diretta dalla redazione del Corriere della Sera, del direttore, Luciano Fontana.

Intervistato dalla direttrice del Festival, Lella Mazzoli, il direttore Fontana ha voluto spiegare le nuove strategie per venire incontro alle esigenze del nostro tempo, ma nono solo. Si è anche soffermato sul come rendere ancora un prodotto "classico" attraente per le nuove generazioni, e soprattutto come il quotidiano più letto d’Italia sia comunque riuscito a mantenere la sua leadership, puntando su nuovi strumenti di comunicazione, più vicini agli interessi e alle comodità della comunità di lettori.

Sul tema della lettura al tempo dei social sono intervenuti Andrea Lombardinilo (Università Chieti-Pescara), Alessandra Pierini (vice presidente Ordine Giornalisti delle Marche), Giulia Ciarapica (book influencer). Gli interventi sono stati intervallati dalle musiche da film eseguite dal quintetto di ottoni ‘Aeris’.