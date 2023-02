Stand gastronomici e divertimento, torna il Carnevale a Grottazzolina

Liberi dalle restrizioni imposte dalla pandemia, la voglia di tornare a festeggiare in allegria il carnevale sta contagiato e impazzando in tutto l’entroterra. A Grottazzolina l’amministrazione in collaborazione con le associazioni con in testa il Comitato festeggiamenti della Beata Vergine del perpetuo soccorso, la Pro Loco e i cari comitati delle contrade del paese, ha allestito un articolato programma. Si parte domani 16 febbraio alle 11,30 con l’apertura degli stand gastronomici che proporranno polenta al ragù e frattillitti piatti preparati secondo l’antica ricetta delle vergare con possibilità da asporto, lo stand sarà aperto anche il 21 febbraio con lo stesso orario e con in più inserito nel menù anche la trippa (per prenotazioni 333-5053020). Sabato 18 febbraio alle 21 nella sala John Lennon si terrà l’evento ‘Grotta in Maschera’, che proporrà musica, animazione, degustazione di dolci tipici tutti coloro che vorranno trascorrere qualche momento in allegria, durante la serata verranno premiate: la maschera più originale, la coppia mascherata più bella e il gruppo mascherato più numeroso. A chiudere la programmazione martedì 21 febbraio a partire dalle 15.30 sempre nella sala John Lennon, si terrà il ‘Carnevale dei bambini’ con un ricco programma di giochi e animazione dedicata ai più piccini. Domenica scorsa è stata la città di Amandola ad aprire i festeggiamenti, ma ci sono ancora tanti evento per grandi e piccini per festeggiare una ricorrenza che ha sempre raccolto un certo fascino fra i residenti del territorio.

a. c.