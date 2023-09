Stand per valutare potenziali clienti. Ecco la novità tra i padiglioni milanesi

Il punto di riferimento per le aziende del distretto del fermano sarà lo stand che Confindustria ha allestito nel padiglione 1D3 di FieraMilano. Infatti la nuova struttura garantirà importanti servizi e sarà anche un importante luogo dove si svolgeranno incontri di analisi e di riflessione sui temi che interessano il comparto delle calzature. Il presidente di Confindustria Fermo Fabrizio Luciani in proposito ha detto: "Durante le giornate di lunedì e martedì (18 e 19 settembre) i nostri imprenditori potranno chiedere un report commerciale gratuito e in tempo reale per valutare nuovi e potenziali clienti sia in Italia sia in Europa".

Nel contempo il presidente della sezione calzaturieri di Confindustria Fermo Valentino Fenni ha aggiunto: "È una risposta a una esigenza che ci era stata presentata. In una fase così complessa del mercato non possiamo permetterci di sbagliare e magari di ritrovarci con ordini non pagati". Un servizio reso possibile grazie all’accordo di Confindustria Fermo con una società di servizi a supporto del risk management. Lo stand sarà anche a disposizione per chi avesse bisogno di uno spazio in cui organizzare incontri di lavoro fuori dal proprio stand. Martedì mattina alle 10, invece, appuntamento nello stand con ‘Un caffè insieme… in fiera’ per parlare della ‘Sostenibilità tra etica e strategia’. Il presidente Fabrizio Luciani in proposito ha detto: "La sostenibilità come etica è un approccio che pone l’accento sulla gestione delle sfide ambientali, sociali ed economiche, su azioni guidate da principi etici che promuovono il benessere globale e a lungo termine. Un percorso con step chiari che servono per adempiere a requisiti normativi, gestire i rischi e soddisfare le aspettative dei clienti". "La sostenibilità può essere vista come un elemento chiave per lo sviluppo di un’impresa poiché può migliorare la competitività, l’accesso ai mercati globali e la reputazione aziendale, oltre ad avere un uso più efficiente delle risorse" conclude Fenni. All’incontro, aperto a tutti gli imprenditori, prenderanno parte il professore dell’Università Politecnica delle Marche Valerio Temperini, i vertici di Confindustria Fermo, Fabrizio Luciani e il direttore Giuseppe Tosi, i presidenti di calzaturieri e accessoristi, Fenni e Pieragostini, e la presidente dell’azienda speciale Linea, Francesca Orlandi.

v. b.