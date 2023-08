’Stand-Up tragedy’ a Rocca Tiepolo

’Iliade Highlights. Stand-Up Tragedy’ di e con Stefano Tosoni e Stefano De Bernardin, produzione Proscenio Teatro, in collaborazione di Proscenio Teatro per la rassegna Epos, circuito Tau (Teatri antichi riuniti). Dai ranghi della Stand-Up tragedy, una ripresa dei momenti più famosi e drammatici del poema dei poemi. Un agone drammatico tra attori e pubblico. Si vogliono raccontare al pubblico di oggi storie, come non se ne trovano altre, con una modalità moderna, che poi non è nient’altro che un modo antico e collaudato. Due attori sul palco, suggestioni musicali e culturali, faranno rivivere gli episodi emblematici del capolavoro omerico. Lo scopo principale è narrare, o meglio rappresentare, i classici perché tutti possano apprezzarli e riscoprirli, o scoprirli, nella loro portata comunicativa e moderna, perché si rivelino come la fonte unica del grande oceano delle storie in cui navighiamo oggi e di cui, volenti o nolenti, non possiamo mai fare a meno. La storia è una, disse qualcuno, poi ci sono le variazioni su tema. Appuntamento alle 21,15 di questa sera alla Rocca Tiepolo. Ingresso 5 euro. Info e prenotazioni al 392.4450125.