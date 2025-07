Stankovic: "Le Marche mi sono sempre piaciute"

La festa dei 140 anni del Carlino in Piazzale Azzolino a Fermo ha concesso una passerella speciale anche per una realtà che negli ultimi anni ha saputo riempire a pieno titolo le cronache del nostro giornale. Ecco dunque che la Yuasa Battery Grottazzolina è salita sul palco rappresentata dal presidente Rossano Romiti, da coach Massimiliano Ortenzi e dal neo acquisto Dragan Stankovic. Ed è stato proprio il vice direttore del Resto del Carlino Baroncini che ha voluto intervistare personalmente i rappresentanti della Yuasa e in particolare Dragan Stankovic, avendo raccontato spesso le sue gesta sui giornali ma, come ha sottolineato con il sorriso sul volto, "al quale ho sempre riservato voti alti, ci mancherebbe".

Oltre a raccontare la storia di un club che sta diventando sempre più espressione di un’intera provincia ed anche qualcosa di più, l’attenzione è subito andata proprio su Stankovic, autentico uomo copertina di un esempio virtuoso di come il territorio sa attrarre. Le Marche sono entrate anni fa nella sua vita e lui ha assolutamente deciso che non sarebbero diventate casa sua. "Sono arrivato nelle Marche nel 2010 e da subito ho apprezzato questa terra, io e la mia famiglia che è qui insieme a me. Poi l’esperienza di alcuni anni a Modena mi ha portato lontano durante la stagione ma qui ho sempre fatto le mie vacanze. Poi è arrivato il progetto di Grottazzolina, che quest’anno avevo incrociato ma da avversario: mi è piaciuto il modo in cui è inteso il concetto di gruppo, la voglia di fare squadra e la convinzione di portare avanti le proprie idee".

Parole, in un italiano decisamente fluente, che hanno fatto breccia nelle orecchie e nel cuore dei presenti: in tanti hanno richiesto autografi e anche qualche selfie con un campione "di tutto" con il club e con la nazionale che ha scambiato anche qualche battuta con il sua eccellenza il prefetto Edoardo D’Alascio raccontando anche durante l’intervista il segreto della sua longevità sportiva alle soglie, tra qualche mese, dei quarant’anni. "E’ fondamentale in ogni caso conoscere ben il proprio corpo, sapere quando questo ti chiede di spingere al massimo in allenamento, di gestire o quando è il momento di riposarsi. L’entusiasmo non mi manca ed è una benzina importante per andare avanti". Parole che hanno colpito la platea e che confermano il motivo per il quale la Yuasa ha messo un Dragan Stankovic nel proprio motore in questa stagione.

r.c.