Stankovic: "Sarà un campionato complicato"

Ha iniziato a lavorare da qualche giorno la Yuasa Battery Grottazzolina con davanti l’obiettivo di far bene nella seconda stagione in Superlega della propria storia sempre con il grande entusiasmo che circonda l’ambiente. Se ne è accorto subito l’elemento più esperto ovvero Dragan Stanokic, centrale serbo arrivato per mettere a disposizione esperienza, mentalità vincente e carisma "Ho avuto un approccio molto positivo con l’ambiente della Yuasa Battery – sottolinea Stankovic - ancora devo conoscere tante persone: alcune le ho incontrate nei mesi scorsi, altre le sto conoscendo ora, ma fin da subito ho percepito grande entusiasmo. Qui a Grottazzolina si respira la voglia di lavorare bene, e questa energia è arrivata subito anche a noi giocatori. Un posto così non si incontra facilmente nel mondo del volley professionistico. È un piccolo centro, ma proprio per questo ti fa sentire parte di qualcosa. La gente ti chiama per nome, ti parla, ti coinvolge. Ho sentito racconti molto belli da parte dei compagni che erano qui già l’anno scorso, e ora non vedo l’ora di vivere queste emozioni sulla mia pelle". Non si vive di solo entusiasmo perché questa Superlega sarà ancora più competitiva di quella passata e Stankovic lo sa bene e proprio le prossime settimane di lavoro saranno molto importanti per mettere benzina e trovare l’amalgama giusta. "Sarà un campionato complicato e difficile. Lo abbiamo detto tutti, a partire dal Presidente e dal coach Ortenzi: l’obiettivo primario è mantenere la categoria. Il livello si è alzato ancora, le squadre sono sempre più attrezzate e ogni partita sarà una battaglia. Abbiamo davanti a noi due mesi importantissimi. È il momento di lavorare duro, di costruire le fondamenta della nostra stagione. Soffrire adesso per non soffrire poi, questa è la mentalità giusta. La carta conta fino a un certo punto: alla fine, ciò che fa la differenza è quello che costruiamo insieme, giorno dopo giorno, in palestra e fuori". E anche un eventuale inizio in salita non deve far scattare campanelli d’allarme: lo sa bene la Yuasa dopo lo scorso anno e lo conferma lo stesso Stankovic, dall’alto della sua grande esperienza anche internazionale. "Dovremo mantenere la calma, avere pazienza e fidarci del processo. Solo così potremo crescere come squadra e raggiungere i nostri obiettivi". Insomma idee chiare ma la Yuasa sa bene che ci sarà da lottare e combattere per mantenere il proprio posto nell’elitè del volley italiano.

Roberto Cruciani