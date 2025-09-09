Stankovic: "Yuasa Battery, pronti fin da subito"

Un ottimo successo e un grande riscontro quello che la Yuasa Battery Grottazzolina ha avuto domenica scorsa nei due Open Day che si sono tenuti a Porto San Giorgio in occasione della Festa dello Sport sul Lungomare Gramsci e in contemporanea, sempre al pomeriggio, a Piane di Falerone all’interno del Villaggio dello Sport. Appuntamenti che servono sempre più ad avvicinare i giovanissimi non solo alla M&G Scuola Pallavolo ma in generale al volley. Ma Open Day che non si sono affatto conclusi, proprio mentre l’attività del settore giovanile è ripresa nei giorni scorsi a pieno regime, e nei prossimi giorni tornerà ad avere altri tre Open Day sempre dedicati ai giovanissimi all’interno del territorio fermano. Domani 10 settembre l’appuntamento è a Servigliano alle ore 21,15 mentre venerdì 12 settembre ci si sposta a Pedaso sempre alla stessa ora per poi concludere il ciclo degli appuntamenti domenica 14 settembre a Grottazzolina alle ore 16. Insomma un intero territorio abbracciato dalla febbre del volley che ha la sua massima espressione nella Superlega con la Yuasa Battery che si sta preparando al meglio in vista della prossima stagione. Tra questi indubbiamente il più esperto, oltre che dotato di grande carisma è Dragan Stankovic, che ha tracciato la linea del percorso che la squadra deve fare soprattutto in questa lunga fase di avvicinamento alla stagione regolare.

"Vedo grande voglia da parte di tutti di lavorare – sottolinea il centrale serbo ormai marchigiano d’adozione – e grandissima disponibilità da parte di tutti in campo e fuori. Quello di Grottazzolina è un ambiente diverso, tutto da scoprire, uno di quelli che raramente si trova in circolazione ma con una grandissima voglia di dire la nostra fino alla fine". Per farlo c’è da scalare una montagna chiamata Superlega: "Ogni anno il livello si alza sempre di più e ci sono tantissime formazioni forti, avversari complicati. In questa fase è determinante concentrasi su noi stessi e dare il massimo possibile. Serve soffrire adesso in questa fase per non soffrire dopo, preparandoci nel miglior modo possibile perché abbiamo visto in passato che non conta molto quello che dice sulla carta ma quello che riusciamo a costruire e determinare insieme. Vogliamo essere pronti fin da subito ma se così non dovesse essere serve occorre assolutamente mantenere la calma e la tranquillità, continuare a lavorare nel miglior modo possibile per andare a prenderci i nostri obiettivi".