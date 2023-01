Stanziati 148mila euro Ci sono 599 richieste

A distanza di due, tre settimane da quando sono stati stanziati i 100mila euro da parte del Comune, per assegnare contributi a cittadini che si ritrovano ad affrontare il caro vita, l’importo, già notevole, è lievitato a 148mila euro: una cifra ancora più importante per dare risposte alle 599 richieste prevenute entro la scadenza dei termini fissati dal bando. La giunta ha infatti deciso di destinare alla concessione di questi stessi contributi alle famiglie elpidiensi, altri 39mila euro e, considerato che sono anche risultati disponibili quasi 10mila euro in più (sono economie di spesa di capitoli di bilancio legati a sostegni a nuclei familiari indigenti) l’ammontare complessivo ha quasi toccato quota 150mila euro, soldi interamente provenienti dal bilancio comunale. Il tempo di terminare l’istruttoria del gran numero di richieste pervenute, e saranno erogati i contributi che, per richiedenti con Isee non superiore a 6mila euro, vanno da 200 euro se il nucleo è composto da una sola persona a 350 se composto da 4 o più persone; mentre per richiedenti che hanno un Isee non superiore a 12mila euro, le assegnazioni vanno da 125 (per una persona) a 200 euro (per famiglie da 4 persone in su).

m.c.