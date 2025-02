’Stargirl’, unicità e anticonformismo

‘Stargirl’ di Jerry Spinelli è un romanzo che mi ha colpito perché affronta l’anticonformismo, l’esclusione, l’amicizia e l’autenticità. Racconta la storia di Stargirl Caraway, una ragazza che si trasferisce a Mica, un paesino dell’Arizona, dove vige il conformismo. Ma Stargirl è diversa dagli altri: ha un modo di vestire e comportarsi che la rende unica e in contrasto con i coetanei. Il protagonista, Leo Borlock è un ragazzo che si sente attratto dall’unicità di Stargirl, ma è influenzato dalle aspettative altrui. Presto si rende conto che Stargirl è un simbolo di coraggio e autenticità. Il romanzo trasmette il messaggio di libertà, invita a non temere di essere diversi e a vivere la propria vita senza adattarsi alle aspettative. E’ un’opera coinvolgente, che esprime la bellezza della diversità, un perfetto esempio di quanto tuti, specie gli adolescenti, siano influenzati dall’approvazione altrui e quanto sia difficile essere se stessi in questa società.

Classe III F, Sofia Battaglini