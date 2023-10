"Stasera a Porto Sant'Elpidio: Spettacolo sulla Malattia Oncologica"

Il teatro delle Api ospita stasera ‘C’è tempo’, spettacolo di e con Laura Marziali, che racconta il suo percorso di malattia oncologica. In scena anche Candy Castellucci, scenografie di Giacomo Pompei, video di Giuseppe Puocci, regia di Leonardo Accattoli. L’appuntamento è promosso dalla Lilt, in collaborazione col Comune e San Crispino Eventi. Alla performance teatrale, seguirà una conferenza divulgativa, moderata da Ava Ghasemi, con Barbara Ferroni, (una delle dragonesse della Lilt), Micaela Vitarelli (Associazione noi per l’oncologia fermana), Lucia Piattoni (Vip Blabla Clown), Giovanni Delli Carpini (Salesi di Ancona) e Renato Bisonni (primario Oncologia al Murri di Fermo). Inizio alle 21. Ingresso libero. Info: 351.7150180