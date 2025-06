Stasera a teatro ’La musica che parla’

"La musica che parla". È questo il titolo che la commissione della XX edizione del "Festival della Comunicazione" ha voluto dare alla serata di musica e spettacolo in programma alle 21,15 di questa sera nel teatro comunale. Saranno presenti: una delegazione dell’Orchestra Parallela, una realtà di circa 60 elementi con disabilità motorie e cognitive più o meno gravi, ma che attraverso la musica hanno trovato il modo e lo spazio per mettersi in gioco, il M° Massimo Mazzoni con gli studenti del Quartetto di Saxofoni del Conservatorio di Musica Pergolesi: Antonio Vincenti (saxofono soprano), Giulio Agosta (saxofono contralto), Antonio Jarrell Saylors (saxofono tenore), Luigi Cappetta (saxofono baritono); il coro femminile delle Bohémiennes di Montegiorgio, guidato da Manuela Cosenza Liberati, musicista montegiorgese diplomata in canto al conservatorio ‘Rossini’ di Pesaro. A presentare la serata, Francesco Trasatti. L’ingresso è libero.