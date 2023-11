Stasera incontro col poeta Soldani

Entra nel vivo la rassegna multidisciplinare ‘Inchiostro d’Autore’ promossa dall’assessorato alla cultura. Si tratta di un palinsesto in cui sono previste svariate opportunità culturali che, oltre alla bella stagione di prosa, consentiranno di avvicinare il pubblico alla cultura. Oggi, alle ore 20, presso la Pinacoteca Fondo Gottardo Mancini, a cura di Philosofarte ‘Aperitivo con l’autore: il poeta Sergio Soldani’ con profilo critico di Gianluca Franceschetti.

Il 25 novembre, al teatro ‘La Perla’ (ore 21,15), in occasione della Giornata contro la violenza sule donne, andrà in scena ‘Donne, poesie, canzoni’ concerto evento per un viaggio nella canzone d’autore e nella poesia contemporanea con Viviana De Marco, Fausto Palmieri e Alessandra

Gentili.