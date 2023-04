Stasera lo show dei Tiromancino

Il concerto dei Tiromancino alle ore 21,30 di questa sera in piazza Matteotti, ad ingresso libero, gratuito costituisce l’evento top del programma dei festeggiamenti in onore del Patrono San Giorgio. I Tiromancino sono un gruppo italiano di Roma, storicamente guidato da Federico Zampaglione. La sua musica è improntata alla commistione tra forma canzone e, rispetto della musica leggera italiana: 17 gli album, genere musicale pop. La band è stata fondata nel 1989 dal cantante Federico Zampaglione, l’anima di un gruppo che non ha mai avuto una composizione fissa. Durante gli anni 90 pubblicano i seguenti album: Insisto, Alone alieno e Rosa Spinto. Nei loro primi lavori si nota una spiccata attenzione verso sonorità sofisticate; il suono delle chitarre acustiche viene molto esaltato e si mischia all’uso di campionatori e strumenti elettronici affidati a Francesco.