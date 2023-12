Stasera si balla con ’Christmas Dj’

Inserito nel calendario delle manifestazioni natalizie promosse dall’amministrazione comunale di Porto San Giorgio e con la collaborazione dell’associazione Pro Loco cittadina si svolgerà a partire dalle ore 22,30 di questa sera in via Oberdan l’evento nomato "Christmas Dj". A Francasco Balbi e, a seguire saranno in console Frankie P. e Nicola Zucchi il compito di dare il via alla serata. Secondo il consigliere comunale, Andrea Rogante, simpaticamente conosciuto come assessiore delle iscoteche, i nomi di cui sopra sono molto notin nelle principali discoteche europee. Sarà di Ilary la voce che animerà la manifestzione. Secondo l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili questa serata è stata voluta soprattutto per convolgere i giovani. La data di svolgimento, il 28 dicembre, saebbe stata scelta è stata scelta per evitare l’accavallamento con altre iniziative già fissate da tempo. di iniziative programmate per altre date. Non sfugge l’intenzione di creare rapporti con discoteche e locali di divertimento anche per publicizzare la città di Porto San Giorgio.