Stasera si balla e si canta ai ritmi del gospel

La musica gospel festosa e carica di energia sarà la protagonista del concerto in programma questa sera alle 21 al Teatro dell’Aquila. Sul palcoscenico Eric Waddell & The Abundant Life Singers, uno dei gruppi di spicco di Baltimora, Maryland che sotto la direzione magistrale di Eric Waddell, frontman e leader del gruppo, ha raggiunto un livello di perfezione vocale che ricorda le formazioni di Hezekiah Walker e Ricky Dillard. Il gruppo ha debuttato in Italia nel dicembre 2017 e da allora inanella successi su successi di critica e di pubblico. Un evento organizzato nell’ambito della rassegna Jazz e non solo Jazz dall’Associazione culturale ‘Gabriele D’Annunzio’ che cura e coordina da anni in città una rassegna estiva di musica jazz di altissima qualità con artisti di fama, con serate sempre sold out. Spiega l’assessore alla cultura Micol Lanzidei: "Abbiamo accolto con piacere la proposta dell’associazione di una grande serata di musica gospel a teatro, dimostrando in questo modo come oltre alla sempre acclamata rassegna estiva di jazz si possa organizzare e proporre musica anche di altro genere in vari momenti dell’anno". "Un gruppo di grande successo che non mancherà di entusiasmare con la musica gospel il pubblico" ha detto il presidente dell’associazione Fabio Vitolo. Info: 338.4470336