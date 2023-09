Stasera si parla di cancel culture

L’Aries Onp organizza per stasera, (ore 21,15) in biblioteca col patrocinio del Comune, la presentazione del libro ‘L’uomo Residuo’, sottotitolo ‘Cancel Culture. Politicamente corretto. Morte dell’Europa’, con l’autore Valerio Savioli. "’Politicamente corretto’ e ‘Cancel Culture’ sono ormai termini entrati nel quotidiano; da una parte c’è chi li brandisce per lamentarsi del sempre più stringente perimetro di libertà, dall’altra c’è chi sostiene che questi siano elementi pressoché inesistenti o pretestuosi – è la presentazione dell’opera –. Questo libro cerca di dimostrare quanto questi fenomeni siano solo la punta dell’iceberg di un processo molto più profondo che ha già ottenuto un risultato, avendo creato l’Uomo Residuo". Riminese, Savioli ha già al suo attivo diverse pubblicazioni e collaborazioni con testate giornalistiche locali e nazionali. L’ingresso è libero.