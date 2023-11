Stasera sul palco torna l’improvvisazione

Tornano le appassionanti ed esilaranti sfide a colpi di improvvisazione ideate e realizzate dalla compagnia stabile dei Rishow e messe in scena sul palco dell’auditorium ‘Giusti’. Stasera (ore 21,15) sarà tempo di ‘New All Star Game’ con improvvisatori professionisti provenienti da tutta Italia che si uniscono alla compagnia Rishow, nata e cresciuta in quel di Sant’Elpidio a Mare, all’interno dell’associazione Lagrù) per una serata ad alto tasso di divertimento e stupore. "Nel format aggiornato, la più grande novità che abbiamo apportato quest’anno è che, accanto a tanti professionisti ospiti, saliranno sul palco anche gli allievi della scuola di improvvisazione Rishow – spiega Michele Gallucci – per cui ad ogni ‘All Star Game’ parteciperanno i ragazzi del nostro vivaio, quelle ‘star’ che stiamo formando e a cui vogliamo dare l’opportunità di esibirsi". Una novità non da poco che segna la crescita dei due percorsi formativi targati Rishow, ‘Allevatori’ e ‘Selvaggi’, di una scuola che, giunta al terzo anno, conta oltre 40 iscritti. Info: 328 7756579.