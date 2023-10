Stati generali del turismo. Tecnologie e digitale per ragionare sul futuro

Si tengono a Fermo ogni anno gli stati generali del turismo delle Marche, l’appuntamento è al teatro dell’Aquila per ragionare di futuro, per costruire reti e condividere buone pratiche. Domani mattina, a partire dalle 9.30, ecco un convegno aperto a tutti, su prenotazione, e particolarmente utile agli enti locali, agli imprenditori del turismo, a chiunque voglia capire dove sta andando la nostra regione in termini di promozione turistica. Spiega l’assessore al Turismo di Fermo, Annalisa Cerretani: "Si intitola Futuro turismo questo momento di eccellenza che giunge alla terza edizione, realizzato grazie alla squadra, il mio ufficio guidato dal dirigente Gianni Della Casa e Esserci Lab. Abbiamo moltissimi interventi d’eccezione, per parlare del digitale che ci unisce, è l’occasione per entrare in un percorso che ci unisce grazie alla tecnologia. Si è fatto tanto, sul territorio e insieme con la Regione che molto ha lavorato su promozione, digitale e unione dei territori". Oltre ai saluti del presidente Francesco Acquaroli e del sottosegretario all’Economia Lucia Albano, tra gli ospiti Maco Bruschini, direttore dell’azienda per il turismo regionale, il senatore Guido Castelli per parlare del rilancio turistico dei luoghi del terremoto, la dirigente del settore turismo per la Regione Paola Marchegiani, Germana Di Falco, consulente Anci, tra i massimi esperti in Italia su fondi europei e bandi. In collegamento da Dublino ci sarà Cristina Fabi, sales manager di Google, originaria di Sant’Elpidio a Mare. E ancora, l’esperienza di Marca Fermana, dell’associazione dei Borghi più belli d’Italia, tutti insieme a ragionare su un futuro possibile. Le conclusioni al sociologo Massimiliano Colombi di Nomisma, per raccogliere spunti utili su cui costruire i prossimi passi. Aggiunge Della Casa: "Il cuore dell’incontro è il progetto pilota della regione Marche, all’interno del Pnrr che riguarda la digitalizzazione del settore turistico. Nella delibera di giunta del 2022 sui fondi regionali per lanciare proprio questo progetto, sono stati individuati alcuni siti meritevoli da sostenere come buona prassi per la digitalizzazione dell’offerta turistica. Ci siamo noi con Visit Fermo, Sibilliniturismo.it, e poi Fano, Senigallia e la riviera del Conero. Grande riconoscimento da cui possiamo partire, chi parteciperà al convegno si iscriverà per poi ricevere opportunità e agevolazioni del settore turismo". Tra gli ospiti anche il consigliere regionale Andrea Putzu, presidente della seconda commissione, che aggiunge: "La Regione ha stanziato fondi importanti per progetti turistici utili a valorizzare i comuni colpiti dal sisma. È evidente che sia un settore strategico e quanto mai bisognoso di collaborazioni e di riflessioni. Saremo a Fermo proprio per questo".

Angelica Malvatani