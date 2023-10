Stati Generali della Pelletteria per le aziende

Nel corso della quarta edizione degli Stati Generali della Pelletteria, convegno annuale voluto e promosso da Assopellettieri aderente alla Confindustria e a Confindustria Moda, nutrita è stata la patecipazione delle aziende del distretto del fermano. Punto d’incontro fondamentale per il settore, l’evento si configura come un’opportunità unica per valutare lo stato attuale dell’industria e discutere di prospettive e strategie future, promuovendo il dialogo tra imprese, Istituzioni e politica. Tra i temi chiave del 2023 si è discusso molto di formazione, sostenibilità industriale della filiera e competitività internazionale. A dare il via al convegno Claudia Sequi, presidente di Assopellettieri. Di particolare interesse l’intervento di Matteo Zoppas, presidente Agenzia ICE: "La pelletteria si conferma essere uno dei comparti di maggior importanza del business della moda. Proprio il Fashion, insieme al Food e al Forniture è uno dei settori fondamentali del Made in Italy, capace di esportare nel 2022 per 80 miliardi di euro. Di questi, sono 10 i miliardi generati proprio dalla pelletteria, con una crescita del 6% anche nei primi sei mesi del 2023, con esportazioni per 5,6 miliardi di euro. Questi sono numeri che testimoniano la resilienza dei nostri imprenditori e la qualità dei nostri prodotti, nonostante tutte le difficoltà che caratterizzano questi ultimi anni, dalla poca disponibilità di materie prime alla volatilità dei costi. ICE sostiene con forza la moda italiana e tutta la sua filiera, aiutando le aziende nel loro percorso di internazionalizzazione, attraverso l’incoming di buyer internazionali a manifestazioni come MIPEL, Pitti, Milano Fashion Week e tante altre, e poi all’estero dove portiamo le collettive di imprenditori in tantissime fiere che vengono fatte, come in Giappone, dove portiamo un centinaio di imprenditori solo della pelletteria".

Vittorio Bellagamba