Stavano abbandonando rifiuti tossici in campagna, coppia denunciata

Stavano abbandonando rifiuti tossici, ma non sono sfuggiti ai carabinieri che li hanno sopresi in flagranza di reato. Nell’ambito di una mirata attività di controllo e contrasto dei reati ambientali, disposta dal Comando provinciale di Fermo, i militari dell’Arma di Monte Urano hanno denunciato due coniugi 22enni di nazionalità romena, resisi autori di reati ambientali. La coppia è stata individuata e fermata dai carabinieri in località "Fosso della Luce" di Monte Urano, mentre cercava di disfarsi di 36 latte metalliche, contenenti residui tossici di collanti per il settore calzaturiero. I due, all’atto del controllo da parte dei carabinieri, avevano già parzialmente occultato gran parte dei contenitori in uno scolo dell’acqua, un’area poco visibile a causa della fitta vegetazione. L’autocarro in uso alla coppia è risultato adibito al trasporto di rifiuti speciali e regolarmente iscritto all’albo nazionale dei gestori ambientali, di proprietà di una loro parente. Il materiale tossico è stato sottoposto a sequestro penale in condizioni di sicurezza nell’attesa delle previste operazioni di smaltimento. Questi episodi evidenziano la rilevante attività di prevenzione svolta dai carabinieri, che con il controllo del territorio contribuiscono significativamente alla sicurezza. È però sempre fondamentale la collaborazione della cittadinanza nel segnalare tempestivamente situazioni sospette attraverso il numero di emergenza 112.