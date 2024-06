Ecco la stazione di rifornimento ‘Smerillo Mobility Energy’. “Prima bisognava andare ad Amandola o Servigliano”

Smerillo (Fermo), 6 giugno 2024 – Conclusi i lavori della stazione di rifornimento di Smerillo, realizzata lungo la strada statale Faleriense, la presentazione dell’opera si trasforma nell’occasione per un caloroso saluto e attestato di stima al sindaco Antonio Vallesi giunto alla fine del suo mandato. Martedì intorno alle 19 si è tenuta una presentazione della stazione di rifornimento ‘ Smerillo Mobility Energy’, opera finalmente completata. Presenti alla cerimonia il nuovo Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio, il Commissario per la ricostruzione Guido Castelli; il comandante della Compagnia dei carabinieri di Montegiorgio Maggiore Massimo Canale, e ben 11 sindaci del Fermano Maceratese che hanno voluto salutare e ringraziare Antonio Vallesi per il lavoro svolto negli ultimi 10 anni, evidenziando il valore umano e personale.

“E’ da tempo che lavoriamo a questo progetto – spiega Vallesi – a Smerillo e Montefalcone non ci sono pompe di servizio, per fare carburante o prendere un po’ di miscela per il falcia erba bisogna andare a Servigliano o Amandola, da qui la necessità di creare un servizio per la comunità. Grazie a finanziamenti del sisma, risorse proprie, tanto lavoro da parte degli dipendenti del Comune siamo riusciti a terminarla e ottenere tutte le autorizzazioni. L’impianto sarà gestito in forma esclusivamente automatizzata e cercheremo di stabilire un prezzo calmierato rivolto a tutta la collettività”.

Il Prefetto D’Alascio e il Commissario Castelli, hanno ribadito l’importanza di avere servizi sul territorio per garantire il presidio dei territorio e franare lo spopolamento delle aree interne. Interessanti le considerazioni dell’ingegnere Angelo Straffi che ha progettato l’area.

“Abbiamo istallato due postazioni per la ricarica elettrica di auto – spiega Straffi – ma anche benzina e disel, siamo tutti sensibili alla transizione ecologica, ma è molto probabile che il carburante anche se non sarà lo stesso che conosciamo oggi continuerà ad essere utilizzato anche dopo il 2030. Sarà tutto automatizzato per agevolare il servizio e ridurre i costi”. “Dopo 10 anni credo di aver portato avanti tanti progetti – conclude Vallesi – su alcune cose si poteva fare anche meglio, ma vado fiero e orgoglioso dello splendido rapporto di collaborazione e amicizia che si è istaurato nel tempo con i colleghi sindaci. Abbiamo lavorato per creare una comunità vera”. Al termine il parroco Alessandro Bertolini, ha impartito la benedizione della struttura.