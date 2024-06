Steat assume 25 persone: "L’azienda sta bene, investiamo sul personale"

Un’azienda in ottima salute, con prospettive di crescita e possibilità di lavoro. L’azienda Steat annuncia l’assunzione di 25 nuovi autisti che prenderanno servizio a partire dal 1 luglio, fanno parte di una graduatoria appena formulata a seguito di apposito bando per la selezione di autisti, da inserire nel settore del trasporto pubblico locale. Il nuovo Cda, presieduto da Remigio Ceroni, si è insediato a luglio 2022, ormai due anni fa, e da allora sono 40 le persone che sono state inserite tra il personale. Inoltre sono stati trasformati tutti i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, contratti di durata di 9 mesi sono stati prorogati in contratti 12 mesi, i contratti part-time in contratti a tempo pieno. Il nuovo cda ha inoltre riconosciuto a tutti i dipendenti il giusto inquadramento previsto dal contratto in relazione alle mansioni svolte. Una stabilizzazione del personale che vuol dire anche miglior servizio e serenità per il personale, su questo si intende sempre di più investire, proprio per guardare al futuro con ottimismo, come spiega lo stesso Ceroni: "Il nuovo cda prosegue il proprio impegno nel rendere più solida, più adeguata e più moderna la società procedendo nell’opera di risanamento dei conti, nell’ammodernamento del parco mezzi ad oggi sono stati acquistati 60 nuovi pullman, nel creare un servizio per la collettività sempre più adeguato alle esigenze del territorio. I positivi risultati economici ottenuti nell’ultimo anno fanno ben sperare per il futuro della società". La Steat ha registrato una crescita significativa nei ricavi, sono questi risultati positivi che permettono all’azienda di investire ulteriormente nelle risorse umane, riconoscendo il valore fondamentale che i dipendenti apportano alla realizzazione dei risultati raggiunti: "A tutti i dipendenti, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori va la riconoscenza per la collaborazione e il contributo fornito per la realizzazione dei risultati conseguiti. Il cda conta a fine anno di migliorare ancora il già brillante risultato di gestione realizzato nel 2023 che vedeva un attivo di 400mila euro, un utile che garantisce di poter programmare l’attività senza sacrifici e investendo appunto sul personale". Ceroni ha anche trovato un forte dialogo con la Regione, nei mesi scorsi sono stati rivisti anche i corrispettivi chilometrici che vedevano Fermo in ritardo rispetto agli altri territori. Uno slancio che la società di trasporti fermana non vuole più interrompere.