Steat, presidio in prefettura per i lavoratori

Sono stati davanti alla Prefettura a manifestare i lavoratori che hanno garantito la pulizia dei mezzi Steat e che in questi giorni hanno perso il lavoro, in seguito ad un nuovo appalto. A dare la solidarietà ai lavoratori, insieme all’unione sindacale di base, Unione popolare, Rifondazione comunista, Potere al Popolo, il Pd, Articolo Uno, Sinistra italiana, il Movimento 5 Stelle, il partito comunista e la Lista Fermo capoluogo, tutti insieme a dire che si tratta di una vicenda grave: "Una storia emblematica dello svilimento del diritto al lavoro, ad un lavoro dignitoso, perché vede protagonisti i soggetti che dovrebbero essere i primi difensori dei principi costituzionali, essendo la Steat una società interamente pubblica e partecipata dai Comuni e dalla Provincia, gli stessi soggetti che nei tavoli istituzionali rivendicano per il territorio, lavoro, diritti e benessere sociale ma che, in veste di datori di lavoro, si rendono responsabili di mettere in mezzo alla strada 9 famiglie dal primo gennaio prossimo. Con le stesse motivazioni che usano le aziende private quando riducono il personale: i costi. Chiediamo l’immediato intervento dei sindaci dei Comuni, soci della Steat e del presidente della Provincia, ente quest’ultimo, socio di maggioranza. Un intervento che nell’immediato scongiuri la perdita dei posti di lavoro e che persegua l’obiettivo della reinternalizzazione dei servizi di pulizia, quale vera garanzia di tutela del lavoro e della qualità del servizio". A spiegare la vicenda durante la conferenza stampa di fine anno è il sindaco Calcinaro che spiega come quello di cui si parla è un servizio di pulizia legato all’emergenza Covid per cui erano stati stanziati dal Governo Draghi 250mila euro: "Finita l’emergenza e le prescrizioni, è cambiato l’obbligo della pulizia e tutto il sistema e soprattutto si deve tornare nei costi ordinari che parlano di 80mila euro, per i quali si è dovuta fare una nuova gara di appalto. È tutto qui, in tanti settori ci sono state queste difficoltà e sono terminati gli appalti che erano legati appunto a procedure oggi non più in uso".