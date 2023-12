Steat, rinnovata la rappresentanza dei sindacati

Si sono svolte nei giorni scorsi le elezioni per il rinnovo della Rsu alla Steat di Fermo, il sindacato USB Lavoro Privato esprime la soddisfazione per l’eccellente risultato ottenuto: "Nonostante vi fossero cinque sigle sindacali a concorrere alle elezioni, USB Lavoro Privato è riuscita a raccogliere il 40 per cento dei voti, con conseguente assegnazione di 3 componenti USB Lavoro Privato all’interno della RSU su 7 posti disponibili, confermando la propria crescita e fondamentale presenza", afferma Roberto Salvatori che è stato il candidato più votato: "Un risultato notevole, per niente scontato, a dimostrazione di una costante crescita sia in termini di consensi, iscritti e delegati RSU legata anche al fatto che USB Lavoro Privato e la propria RSU hanno saputo dimostrare, specialmente nell’ultimo anno, di esercitare il confronto ma anche il conflitto, quando necessario, senza alcun timore e, in alcuni casi, anche in solitaria, come per lo sciopero aziendale lo scorso novembre. Il risultato ottenuto oggi conferma come i lavoratori sappiano riconoscere l’intensa attività sindacale svolta in questi anni, la capacità, la professionalità e la dedizione dei delegati i quali si sono impegnati nell’esclusivo interesse di tutelare i diritti e migliorare le condizioni di lavoro di tutti i lavoratori che operano, peraltro, in un importante e strategico settore che, purtroppo, non viene più tutelato dalle politiche dei vari governi, dalle associazioni datoriali e dalle stesse aziende che continuano a minare la centralità dei Trasporti Pubblici e del ruolo degli autoferrotranvieri, anche alimentando bassi salari, sfruttamento e precarizzazione".