"Steat, solo menzongne sulla vecchia gestione"

Si sente chiamato in causa Fabiano Alessandrini, per anni alla guida della Steat, dall’attuale presidente della società di trasporto pubblico che ha da poco commentato il bilancio dell’anno passato. Alessandrini parla di un attaccamento e un affetto nei confronti dell’azienda per la quale non vorrebbe alimentare la polemica: "Evidentemente non è lo stesso per il Presidente Ceroni, il quale, invece che bearsi di un risultato di bilancio tutto sommato buono, non trova di meglio che continuare a polemizzare con le gestioni precedenti, peraltro dicendo il falso. Ceroni dichiara: "Sono finiti i tempi in cui la Steat chiudeva i bilanci con un milione di euro di perdita!" Ebbene, poiché io non ricordo un tale evento, neanche andando oltre a quella che è stata la gestione riconducibile ai cda da me presieduti, chiedo a Ceroni di dimostrare quando mai la Steat ha chiuso un bilancio con un milione di euro di passivo? Produca i documenti". Alessandrini ricorda che la Steat chiude il bilancio in attivo da almeno 12 anni, "ad eccezione del bilancio 2022, chiuso in perdita per volere dello stesso Ceroni che ha portato a svalutazione la proprietà di Monte Cacciù (e sappiamo tutti il perché), quindi nulla a che vedere con il risultato operativo. Ceroni continua ringraziando la Regione politicamente "amica", e quindi l’assessore ai trasporti ed al bilancio di cui è collaboratore con regolare contratto, con un palese conflitto d’interessi che stranamente nessuno solleva, per i nuovi chilometri extraurbani assegnati, dicendo che è "la prima volta che accade nella storia della Steat". Anche questa volta dice il falso. Qualcuno dovrebbe ricordare a Ceroni che nuovi chilometri extraurbani sono stati assegnati l’ultima volta pochi anni fa dall’assessore Sciapichetti giunta Ceriscioli, ed ancora prima ben 650 mila chilometri urbani sono stati assegnati a Steat dall’assessore Petrini. Assessore Petrini che ha anche operato il primo ed unico adeguamento del corrispettivo sull’extraurbano dedicato a Steat, unico vero provvedimento remunerativo per l’azienda.". Alessandrini ricorda che le aziende fanno i finanziamenti e investono per poi pagare le rate con l’utile: "E quali sono stati gli investimenti effettuati dalle passate gestioni? Il rinnovo del parco autobus (26 acquistati da Ceroni e finanziati dalla passata gestione), il nuovo impianto del metano, l’acquisto del deposito di Santa Lucia". Alessandrini torna anche sul contestato acquisto dell’area Santa Lucia che oggi vale due milioni di euro: "Ricordo che l’Azienda pagava al Demanio un canone di affitto superiore ai cinquantamila euro, che sarebbero diventati molti di più se pagati al privato. I conti di quanto quell’investimento si stia ripagando da solo li lascio fare a chi è più bravo di me".