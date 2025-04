Steat tra nuovi mezzi, assunzioni e futuro: "I ricavi ci sono, ora paghiamo i debiti vecchi"

Ha le idee chiare, il coraggio di portarle avanti e una squadra con cui lavora all’unanimità. Così Remigio Ceroni, da tre anni alla guida della Steat, ha ottenuto dall’assemblea dei soci la conferma per il prossimo triennio, insieme con tutto il Cda, e il mandato di affrontare le principali sfide che attendono l’azienda partecipata di trasporto pubblico locale. Con Ceroni ci sono la vice presidente Frediana Biondi, Simona Cardinali, Maurizio Laurenzi, Roberto Caranfa che sostituisce Giovanni Balestrieri che ha fatto un passo indietro per questioni personali: "Mai avuto una frizione, lavoriamo davvero all’unisono", conferma Ceroni che spiega pure come la società sia sempre per l’84 per cento della Provincia di Fermo, per il 9,71 per cento del Comune e poi dei Comuni del territorio: "Purtroppo dallo Stato il fondo per il trasporto pubblico locale non cambia, noi restiamo con le Marche ultimi per i rimborsi pro capite. Per la prima volta la Regione Marche ci ha riconosciuto 280 mila chilometri, con 21,1 chilometri di servizi per abitante, a fronte di 8,6 del passato". L’utile che arriva dal 2024 parla di una cifra di oltre 852 mila e 680 euro, nel 2021 erano 13 mila e 170 soltanto: "Oggi possiamo parlare di un bel risultato, sono finiti i tempi in cui si perdeva un milione l’anno, adesso paghiamo i debiti vecchi, di certo non abbiamo risorse da spendere in più ma è comunque aumentato il fatturato, a 13 milioni e 687 mila euro, erano poco più di 9 milioni e 400 mila nel 2021, in prospettiva puntiamo a 15 milioni di euro". Il ringraziamento del Cda va al personale e alle organizzazioni sindacali per questi risultati, "senza di loro non potevamo fare tanto. Servono le mani degli autisti e del personale degli uffici che si prodiga oltre misura, si lavora tutti all’unisono, certi risultati arrivano solo se siamo tutti insieme e proviamo a migliorare il servizio". Ceroni spiega che si sta riducendo il debito, restano da pagare circa 5 milioni e 400 mila euro, alla fine saranno coperti circa 10 milioni di debiti compresi gli interessi sempre in crescita: "Affrontiamo tutto con i ricavi che sono aumentati, per il servizio scuolabus parliamo di 366.755 euro nel 2024, cambia poco negli anni. Quello che fa la differenza è il noleggio con conducente, nel 2024 abbiamo ricavato 3.730.552 euro su questo settore. Nel 2021 si ricavava solo 400 mila euro, servizio cresciuto molto, lo sforzo qui è tutto del personale".

Investimento importante sulla flotta, in tre anni sono stati investiti 10 milioni di euro, la Regione ci ha messo 6 milioni, il resto è quota Steat, sostituiti il 50 per cento di bus in servizio con mezzi a basso impatto ambientale, a fine 2025 saranno 70 in tutto, 53 di tpl, 10 scuolabus e 7 noleggio. "In totale sono 130 i pullman in servizio, il costo del personale è 5 milioni e 348 mila euro, con 700 mila di salari accessori, per straordinari o trasferte che ci consentono di gratificare il personale. Abbiamo 136 lavoratori, stiamo assumendo altri 10 autisti, altri ne prenderemo a breve, abbiamo fatto 60 assunzioni in questi anni".

È stata inaugurata la stazione di rifornimento di metano, un investimento da 800 mila euro, a Santa Lucia che però potrebbe tornare sul mercato: "Stiamo lavorando sulla nuova sede a Girola, abbiamo concluso l’operazione, andrà in consiglio comunale". L’ area è stata acquistata dallo scatolificio Valtenna a un prezzo irrisorio, tanti i lavori da fare: "Credo che ci vorranno 10 milioni e cinque anni almeno di lavoro. Sarà però essenziale per avere uffici adeguati, per sistemare gli autobus, il parcheggio dei dipendenti. Urgente arrivare alla dismissione di Santa Lucia con cui altrimenti rischiamo di farci male, ci costa 2 milioni e mezzo il prestito, abbiamo scoperto che il finanziamento è stato dato senza garanzie ma con un 4% aggiuntivo sul tasso, paghiamo una cifra di interessi importante. In crescita tra l’altro. Speriamo di recuperare i soldi dell’acquisto ma con un minimo di speculazione, spero che le forze politiche di fermo siano ragionevoli, qui siamo in una società pubblica".

Angelica Malvatani