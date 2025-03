Stefania Scatasta all’Annibal Caro fino ad agosto

Sa un po’ di ritorno a casa quello di Stefania Scatasta che da qui al prossimo agosto guiderà il liceo Annibal Caro Preziotti Licini. Sarà la dirigente del Montani a gestire in reggenza la scuola che dal primo marzo ha perso la dirigente Cristina Corradini, impegnata a San Paolo del Brasile in un impegno per il Ministero degli Esteri. Ieri l’annuncio ufficiale, per un ritorno che pare scontato visto che la dirigente Scatasta ha già retto per un anno il liceo classico ed economico sociale, così come in passato ha guidato il liceo artistico, conosce benissimo i docenti e la struttura amministrativa, forte anche di una enorme esperienza personale nel mondo della scuola.

Un impegno grande, quello per gestire due scuole enormi, l’istituto Montani con il suo convitto e il nuovo liceo che pure è un piccolo paese, con ben quattro sedi, una delle quali a Porto San Giorgio. Una fusione, quella tra il liceo classico e il liceo artistico, che ha richiesto mesi di aggiustamento, per unire i collegi docenti, per un totale di oltre 120 insegnanti. Tante le sfide da affrontare, a partire dal ritorno a casa del liceo il prossimo settembre, con tutte le procedure da avviare, le nuove regole per il budget e per le gare da fare per le spese della scuola, per organizzare gite, per un mondo sempre in evoluzione, con gli studenti che hanno bisogno di un punto di riferimento forte.