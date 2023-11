Stefano, 24 anni, affetto da autismo e corre una maratona ad Assisi: “Una sfida che lo fa sorridere”

Fermo, 7 novembre 2023 – Un’impresa grande, per un atleta del tutto speciale. Ha corso una maratona lunga 42 chilometri Stefano Petrelli, 24 anni, originario di Porto San Giorgio, un corridore affetto da autismo e pieno di talento e di tenacia. È la seconda volta in Italia che un atleta con autismo è arrivato a conquistare un traguardo così importante. Solo negli ultimi passaggi Stefano ha preferito camminare velocemente. ma il traguardo lo ha tagliato con una certa facilità.

Ad accompagnarlo Cinzia Spataro, logopedista, all’attivo tante maratone importanti, e l’altro allenatore di Stefano, Marco Dinaro, anche lui emozionato per il debutto nella maratona. A raccontare l’impresa di Petrelli è Cinzia, una che di solito non celebra le cose importanti che fa con l’associazione Filippide Marche, però stavolta l’occasione era importante: "Abbiamo partecipato alla prima edizione della San Francesco Marathon, che si è corsa ad Assisi domenica. Non avevamo grandi aspettative. Anche se Stefano è un ragazzo di grande talento, mai avremmo pensato che potesse arrivare in fondo e io con lui, con i miei 61 anni. L’energia dei suoi 24 anni è contagiosa".

Proprio grazie alla corsa i 61 anni di Cinzia sono in realtà molti meno, nel suo fisico asciutto e tonico e nell’allenamento costante. Ma da quanto tempo corre Stefano? "E’ con il nostro gruppo da qualche anno, si è visto subito che aveva una passione particolare. Oggi fa parte dei 15 atleti con autismo che alleniamo. Filippide è un progetto nato a Roma dall’iniziativa di Nicola Pintus che 20 anni ha compiuto un’impresa importante con un ragazzo autistico. Dal suo impulso sono nati gruppi sul territorio che allenano alla corsa i ragazzi e li accompagnano alle gare. Noi ci alleniamo alla palestra del Montani a Fermo e d’estate sul lungomare, con benefici enormi per i ragazzi".

Sport, salute ma anche socialità e indipendenza: "Assolutamente sì, Stefano è partito con noi il giorno prima della gara, i suoi lo hanno raggiunto solo all’arrivo e si sono emozionati molto. I nostri ragazzi fanno esperienze stratosferiche, noi accompagnatori li portiamo per mano nella corsa e viviamo insieme a loro la stessa passione. Di solito i ragazzi disabili corrono dieci chilometri, al massimo 20. Lui è riuscito a fare 42 chilometri, dopo i 35 mi sono preoccupata, solo negli ultimissimi chilometri mi ha chiesto di camminare. Siamo tutti molto felici per lui e con lui".

La mattinata, ad Assisi, si è presentata con temporale e vento gelido; poco prima della partenza la pioggia è cessata, ma non il vento che ha infastidito i quasi 900 partecipanti alla maratona. All’arrivo a Santa Maria degli Angeli Stefano era stanco ma visibilmente soddisfatto, con lo speaker ufficiale che ha esaltato la sua impresa: "Aveva già corso due mezze maratone, stavolta è andato davvero oltre i suoi limiti e io ho quasi faticato a stargli dietro. Ci faceva piacere raccontare la sua storia, è un ragazzo dolcissimo. Si impegna alla fattoria sociale Montepacini e con noi ha trovato una sfida, qualcosa che davvero lo appassiona e lo fa sorridere".

Cinzia Spataro ci tiene a sottolineare come la soddisfazione sia per tutta l’associazione perché è la "squadra" di atleti e volontari che ha accompagnato Stefano a questo risultato, ma anche tutti gli altri atleti a migliorare secondo le proprie possibilità, nella convinzione che anche per questi atleti sono molteplici i benefici derivanti dallo sforzo atletico, insieme a una complessiva gratificazione personale, determinata dai momenti di integrazione e socializzazione che lo sport offre: "Abbiamo sempre bisogno di volontari che ci aiutino, servono persone con il cuore e l’animo pronti ad accogliere questi ragazzi, ma anche che amino correre e vivere momenti di sport all’aria aperta. Le porte di Filippide sono sempre aperte, è un’occasione per fare del bene ma anche per far bene alla propria salute", conclude Cinzia.