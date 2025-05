Stefano Nazzi presenta il suo ‘Canti di guerra’

Chiude con il botto la terza edizione della rassegna culturale ‘Trasform-azioni. Periferie al centro: nuovi spazi de possibile’ ospitando stasera (ore 21,15, auditorium ‘Della Valle’), Stefano Nazzi, giornalista e autore che presenterà il suo libro ‘Canti di guerra’ (Mondadori) in dialogo con Giulia Ciarapica. La rassegna è promossa dall’impresa sociale EraFutura che gestisce il Centro Giovanile Casette. Nazzi ricostruisce la Milano degli anni Settanta. Per le strade si calpestano i bossoli di pistola, la media di omicidi è di 150 all’anno, nei locali notturni si mescolano delinquenti, imprenditori e personaggi dello spettacolo. Qui si incrociano per la prima volta i destini dei tre noti banditi: Francis Turatello, Renato Vallanzasca e Angelo Epaminonda. "Le periferie possono e devono essere spazi di cambiamento. Questo è lo spirito che da sempre anima il lavoro del Centro Giovanile Casette" spiega EraFutura. Biglietti disponibili su https://www.eventbrite.it/