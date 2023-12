Stereotipi nel sistema dell’adozione. Monya Ferritti ospite dell’incontro

Una riflessione sugli "stereotipi e discriminazioni nel sistema dell’adozione" e su quella internazionale in particolare, proprio perché essa "mette insieme mondi diversi". L’argomento è al centro dell’appuntamento di oggi pomeriggio nella sala conferenze del Centro Culturale San Rocco, in Piazza del Popolo alle 18. L’incontro è a cura di Famiglie Adottive Insieme ed è parte del ciclo "Dal territorio di Fermo ai territori del mondo". Ospite è Monya Ferritti, presidente del Coordinamento Care, presenterà il suo libro ‘Sangue del mio sangue. L’adozione come corpo estraneo nella società’, pubblicato per le edizioni Ets.