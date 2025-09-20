"Sterminio dei palestinesi, tutti alla manifestazione per Gaza"

I candidati alle prossime elezioni regionali della lista civica ‘Pace Salute Lavoro’ che appoggeranno il centro sinistra con Matteo Ricci, esprimo sostegno alla popolazione di Gaza. "La rabbia e lo sgomento di fronte allo sterminio che si sta compiendo contro il popolo palestinese – sostengono i candidati - ci impone di fare tutto il possibile per fermare questo orrore. La lista Pace Salute Lavoro è sempre stata presente nelle diverse occasioni pubbliche per manifestare la solidarietà al popolo palestinese, per denunciare la condotta criminale del governo israeliano e la colpevole complicità dei principali governi occidentali, a cominciare da quello italiano, per sostenere la coraggiosa azione della ‘Global Sumud Flotilla’. Abbiamo aderito convintamente alla mobilitazione nazionale indetta dalla Cgil, con la manifestazione che si è tenuta ieri in Ancona e parteciperemo allo sciopero di 22 settembre organizzato dalla rete dei centri sociali delle Marche, sempre al porto di Ancona". Queste le prima considerazioni prima di addentrarsi in altri argomenti. "Vogliamo evidenziare – proseguono i candidati - come, di fronte alla situazione drammatica che sta avendo luogo a Gaza che colpisce la coscienze di tante persone, occorre rispondere a una domanda di unità che viene dal mondo di attiviste ed attivisti, facendoci strumento di un valore molto più alto, quello della difesa della dignità umana, rispetto alle dinamiche che possono portare a divisioni o moltiplicazioni di azioni che dovrebbero avere un’unica finalità".