Stipendi da 17.600 euro, i più bassi delle Marche

Sconfortanti i dati della provincia di Fermo nell’indagine condotta da Ires Cgil Marche sui salari dei lavoratori marchigiani dal 2011 al 2021. E, considerando che numeri e cifre del fermano sono elaborati secondo dati Inps che ancora li considera tutt’uno con quelli di Ascoli Piceno, non consola l’adagio ‘mal comune mezzo gaudio’ nel dover condividere l’ultimo piazzamento per i salari più bassi delle Marche. Ancora meno consolante constatare che la media regionale è inferiore a quella delle altre regioni del centro Italia (con una differenza di 1.600 euro, praticamente uno stipendio in meno) e, manco a dirlo, lo è anche della media dell’Italia intera (-2.434 euro). I numeri. Nelle Marche, le retribuzioni medie annue dei dipendenti privati nel 2021, sono state di 19.450 euro; nel centro Italia, 21mila euro e in Italia si sono sfiorati i 21.900 euro. Nelle province marchigiane, nel 2021, Ancona ha fatto registrare retribuzioni annue per 20.850 euro (+5,6% rispetto al 2011), seguita da Pesaro Urbino con 20.120 euro (12,6%), con Macerata che si è attestata sui 18.300 euro (+8,6%) e il duo Fermo-Ascoli fanalino di coda con 17.600 euro (+8%). In compenso, dal 2011 al 2021, in tutte le province è aumentato il numero dei lavoratori anche se Fermo e Ascoli non raggiungono quota 100mila (fermandosi a 99.939) così come non ce la fa neanche la vicina Macerata (86.677), mentre Ancona nel conta oltre 142mila e Pesaro oltre 111mila. Sono 144mila, nelle Marche, i lavoratori con contratto part time, 105mila con contratti di lavoro a termine, oltre 30mila i somministrati, mentre 226 mila sono a tempo indeterminato (- 27mila rispetto al 2011). L’occupazione femminile è pari al 44%, ma solo 1 su 3 lavora a tempo pieno e indeterminato a fronte del 64,8% per gli uomini. Restano le differenze retributive: 22.660 euro annui per gli uomini, 15.321 per le donne (-32,4%).