Stipulava online false polizze: nei guai 50enne

Sottoposto ad un normale controllo della polizia locale era risultato che la vettura che stava conducendo non era coperta da assicurazione. L’uomo, sul momento, era rimasto di stucco, perché aveva stipulato nei tempi previsti una nuova assicurazione attraverso un sito web apparentemente affidabile, effettuando il regolare versamento della somma su una carta ricaricabile, ricevendo altresì una email di conferma. Ma il veicolo circolava in effetti, da alcuni giorni, senza assicurazione e, in realtà l’uomo, residente a Fermo, era stato truffato attraverso una falsa polizza. La donna che aveva messo il raggiro nei suoi confronti, una 50enne campana, dopo esser stata individuata, è finita davanti al giudice del tribunale di Fermo. Al termine del processo l’imputata è stata condannata a due anni di reclusione per il reato di truffa. Il fatto risale al luglio 2020 quando l’automobilista fermano aveva presentata denuncia presso gli uffici della questura e gli agenti avevano avviato le indagini per risalire ai responsabili della truffa. Tramite gli accertamenti incrociati i poliziotti avevano appurato che la carta ricaricabile beneficiaria del versamento era stata attivata dalla 50enne alcuni mesi prima ed era stata estinta improvvisamente dopo aver raccolto numerose somme collegate alle finte polizze stipulate. La donna, identificata, era risultata già gravata da numerosi analoghi precedenti ed era stata denunciata all’autorità giudiziaria. Poi, al termine delle indagini, il rinvio a giudizio e infine la condanna.

fab.cast.