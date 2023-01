Stoccava rifiuti nel capannone: condannato

Aveva trasformato il suo capannone e l’area di pertinenza in un deposito di rifiuti pericolosi e sostanze chimiche lasciati in stato di abbandono. Per questo motivo il proprietario dell’area, un 40enne di Monte Urano, è finito sotto processo ed è stato condannato ad un anno. La scoperta era stata fatta dagli uomini della Guardia di Finanza. Dopo gli opportuni accertamenti svolti, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro un’area circa 1000 metri quadrati catastali comprensiva di un capannone e relativa area perimetrale scoperta. I rifiuti pericolosi rinvenuti dalla Guardia di Finanza erano stati decine e decine di fusti e lattine contenenti sostanze chimiche fuoriuscite e maleodoranti. Il servizio era stato svolto con il supporto degli specialisti dell’Arpam.