Stop a problemi ed errori: Aggiornamento della toponomastica a Magliano di Tenna

Votata a maggioranza la variazione della toponomastica nel comune di Magliano di Tenna. Durante l’ultima seduta dell’assise comunale, fra gli argomenti discussi e votato c’è stata anche la variazione di alcuni numeri civici e intitolazione di vie. "Negli ultimi decenni la conformazione urbanista di Magliano di Tenna si è sviluppata – spiega il sindaco Pietro Cesetti – con nuove vie, abitazioni e attività produttive, tanto che si sono create diverse problematiche: per fare un paio di esempi, consegna di poste e pacchi a numeri civici errati, l’errata corrispondenza fra gli indirizzi di google map e quelli reali. Abbiamo rivisitato la toponomastica e provvederemo nei prossimi giorni a consegnare la nuova denominazione e relativi numeri civici. Per quanto riguarda il centro storico, anche per una questione legata alla possibile presenza di visitatori saranno apposte targhette più elaborate".