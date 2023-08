Stop ai lavori a Porto San Giorgio: necessario rifare condotta idrica

I lavori per la realizzazione della Ciclovia turistica Ete Vivo sono stati interrotti, essendosi reso necessario rifare la condotta idrica perché quella esistente è obsoleta e registra delle perdite. Quello della ciclabile turistica “Ete Vivo” è un progetto ambizioso che avrebbe dovuto individuare una rete ciclabile da sviluppare dal Comune di Porto San Giorgio fino ad arrivare nel territorio di Fermo. Era stato finanziato dalla Regine con 300.000 euro ottenuti, insieme, dai Comuni interessati di Fermo e Porto San Giorgio. Le ciclabili già esistenti ed il percorso della vecchia ferrovia Porto San Giorgio- Fermo-Amandola è stato il primo passo compiuto dai tecnici delle due città per definire la rete. Il tragitto inizia in ambito urbano a sud del Comune di Porto San Giorgio e si sviluppa lungo il tracciato della ex ferrovia fino ad arrivare nella zona industriale Santa Vittoria, per poi abbandonarlo e proseguire verso Fermo utilizzando una viabilità comunale. Il tratto relativo a Porto San Giorgio parte dal lungomare sud e, sfruttando ciclabili esistenti, all’altezza dell’istituto Canossiane sfocia in via XX Settembre, supera il sottopasso ferroviario e si ritrova ad ovest dello stesso in via Martiri di Cefalonia. Quindi, attraversata la statale Adriatica, va in via dei Giochi Olimpici e imbocca la pista per bici realizzata sul tracciato della ex ferrovia fino alla zona industriale. Da qui prosegue verso Fermo. Ora l’assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli, d’accordo con il consorzio idrico ha interrotto i lavori per dare la possibilità di rifare la condotta idrica poiché si è verificato che quella esistente è obsoleta e necessita di un intervento di ripristino.