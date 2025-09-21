Stop ai raid dei cani pericolosi. Arriva l’ordinanza del sindaco

Tolleranza zero nei confronti di chi non sa gestire cani con grado di pericolosità elevato. Sono arrivate due giorni fa tre ordinanze del sindaco Paolo Calcinaro, nei confronti di altrettanti cani, protagonisti di episodi di aggressione all’incrocio tra via Zeppilli e la zona San Francesco.

Non si contano i cani e i proprietari che si sono trovati addosso i tre animali, abituati a scappare dal recinto di casa, per settimane non si riusciva a trovare una possibile soluzione, si arrivava alla multa per mancata custodia e poco altro e intanto le aggressioni sono continuate, almeno tre i cagnolini finiti con gravissime ferite dal veterinario. Il sindaco ha recepito anche le indicazioni del servizio veterinario e ha imposto ai proprietari degli animali di occuparsi immediatamente della loro rieducazione, con un percorso di recupero che dovrà essere certificato da un professionista. Ovviamente l’ordinanza impone di tenerli in sicurezza nei confini di casa e anche di tenerli sempre al guinzaglio corto e con la museruola a portata di mano per evitare che possano fare del male ad altri cani e alle persone che provano a difenderli. Una battaglia che era iniziata sui social, in seguito alle segnalazioni di tante persone che si sono trovate a fare i conti con i tre grossi cani, particolarmente aggressivi nelle loro scorribande.

Il marito di una donna che ha avuto il cagnolino ferito seriamente ha raccontato: "Arrivano all’improvviso, non fai nemmeno in tempo a vederli. Per fortuna mia moglie e il nostro piccolo cane sono stati salvati da alcuni passanti che con grande generosità si sono fatti avanti per aiutarli, lo abbiamo riportato a casa con alcune fratture ma per fortuna salvo, con un trauma nostro e suo che non so quando supereremo".

Se il proprietario dei cani non si adeguerà alle disposizioni dell’ordinanza del sindaco, consegnata dai vigili urbani, la situazione diventerà di rilevanza penale, visto proprio l’allarme che ha portato tante persone ad evitare quella zona, particolarmente amata dai proprietari dei cani visto che conduce alla bretella di Santa Caterina. La speranza è che questa storia sia di lezione per chiunque possiede cani potenzialmente pericolosi e deve assicurarsi del loro benessere ma anche della sicurezza della comunità tutta.

Angelica Malvatani