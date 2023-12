Stop alla commissione Pari Opportunità, insorge l’opposizione

La mozione di Avanti Montegranaro in cui si impegnava l’amministrazione ad attivarsi per istituire la Commissione Pari Opportunità, ha dato la stura a un acceso confronto con la maggioranza che ha bocciato la proposta, rinviando di qualche mese la creazione di questo organismo, giusto il tempo di rivedere il regolamento adottato nel 2019. "Non vi erano reali motivazioni per bocciare la proposta ma – afferma Avanti Montegranaro - dovevano farlo perché era venuta dalla minoranza. Sindaco e vice hanno contestato il regolamento che hanno ammesso di non aver letto. Per il presidente del consiglio comunale, Niccolò Venanzi, in Italia non vi è un reale problema di maschilismo e femminicidi (il numero delle morti è inferiore rispetto ad altri Paesi Europei) per poi continuare con luoghi comuni di una bassezza morale e intellettuale imbarazzante

Per l’assessore Giacomo Beverati, sulla violenza di genere la sinistra sta strumentalizzando un problema irrilevante, facendolo credere un reale allarme sociale. Discorsi meschini e incommentabili". Da Montegranaro Sempre piena solidarietà a Venanzi e Beverati, e la replica "alle falsità e mistificazioni della minoranza. In questi due anni, in città, si contano 13 eventi per sensibilizzare sulle tematiche sociali. Un percorso che proseguiremo senza farci ‘dettare l’agenda’ dai partiti dell’opposizione".

Infine, Montegranaro Sempre informa che è stato avviato un lavoro di revisione e modifica del regolamento della Cpo "per renderlo più snello e applicabile, e non uno ‘spot elettorale’ funzionale non a Montegranaro, ma ad alimentare posizioni politico partitiche". Schermaglie verbali a parte, fosse stata emendata la mozione con la revisione e modifica del regolamento, chissà, sarebbero stati tutti d’accordo. Evidentemente, in ballo c’era sì, la Cpo ma anche la paternità dell’iniziativa.

m.c.