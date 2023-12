Stop alla rotatoria per Fermo. I costi sono quasi raddoppiati

Riuscirà il sindaco Valerio Vesprini a svegliare dal letargo il progetto della rotatoria prevista all’incrocio della superstrada per Fermo con via Fossaceca, all’altezza della lottizzazione commerciale fermana. Il condizionale è d’obbligo se si considera che il progetto in questione è impantanato da anni nella burocrazia. L’ex sindaco, Nicola Loira, convinto assertore di quell’infrastruttura, ha fatto tutto e di più per poterla presentare realizzata alle comunali. Non ce l’ha fatta. Ora ci riprova il suo ex assessore, l’attuale primo cittadino, Valerio Vesprini, che si è incontrato, ieri stesso in Ancona con il dirigente dell’Anas a cui compete la costruzione dell’opera. Insieme hanno rivisto la convenzione Comune-Anas che la riguarda e concordato che andava assolutamente rivista soprattutto per ciò che concerne i costi necessari che sono passati negli ultimi anni da 440.000 a circa 700.000 euro.

Ma qual è lo stato dell’arte? "Ho ripreso in mano il progetto riferisce Vesprini per verificare quali dovranno essere i passi nell’immediato per poter riprendere il cammino e condurlo alla fine".

Quali sono questi passi?

"La convezione aggiornata da far approvare a Roma dalla direzione nazionale dall’Anas".

Quali i compiti del Comune? "Mandare in provincia la Vas (Valutazione ambientale strategica), effettuare una variante di modesta entità del progetto e farlo approvare dalla Giunta municipale, eseguire l’esproprio di una piccola porzione di terreno privato".

Tutto questo valutato, che non è poco, si è fatta un’idea di quando potranno essere avviati i lavori?

"Spero proprio entro il 2024. Non prima se si considera che il solo iter di approvazione in provincia della Vas si porta via almeno tre mesi".

Lei è convinto della validità della rotatoria?

"Certamente sì. Sarà una funzione di assoluto rilievo quella che sarà chiamata a svolgere: da una parte a regolare il flusso dei veicoli all’interno della lottizzazione commerciale artigianale strada fermana, all’entrata e all’uscita dalla stessa, dall’altra a costituire un presidio di sicurezza per chi percorre la superstrada, rallentando il traffico in un punto in cui negli anni si sono verificati molti incidenti, anche gravi. La rotatoria, quindi la sistemazione della viabilità, era uno degli interventi individuati da sempre dall’Amministrazione per il recupero di una lottizzazione commerciale artigianale che, progettata con ambiziosi obiettivi di sviluppo, è finita nel decadimento più totale".

Silvio Sebastiani