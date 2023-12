Stop dall’azienda sanitaria . I precari del front office non saranno stabilizzati

Non c’è nessuna speranza di stabilizzazione per i lavoratori precari del settore amministrativo nell’azienda sanitaria di Fermo, lo ribadisce la direzione generale che spiega come si tratti di nove e non undici lavoratori, tutti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato straordinario per coadiutori in attesa dell’espletamento dell’avviso pubblico per assistenti amministrativi: "Nei contratti sottoscritti dai lavoratori in questione, questo elemento sostanziale è ben specificato. Dunque è evidente che la loro durata lavorativa era notoriamente subordinata all’espletamento del concorso. L’Ast ha provveduto alla loro assunzione temporanea solo ed esclusivamente per non sacrificare l’essenziale servizio di Front Office. La materia non sarà più, in alcun modo, materia di incontri tra l’Ast e i Sindacati dal momento che non può essere oggetto di informativa né di confronto". "Si precisa, puntualizza, tecnicamente, il direttore Uoc Personale, Michele Gagliani, che la proroga di personale a tempo determinato, non è oggetto di contrattazione integrativa". La stessa materia, si ricorda, è stata infatti già trattata in precedenti incontri sindacali in cui tutte le parti presenti hanno convenuto sull’aspetto straordinario e temporaneo delle assunzioni in questione, in attesa di ripristinare la legalità tramite espletamento dell’avviso pubblico, obiettivo prioritario dell’Ast di Fermo. Dunque per i lavoratori, essendo legati ad assunzioni straordinarie, fatto salvo il diritto di prelazione a loro riservato da specifica normativa, non poteva in alcun modo essere prevista una qualsivoglia stabilizzazione: "L’Ast Fermo ha voluto ripristinare sia qualitativamente che quantitativamente l’organico dei front office che l’azienda ha sempre avuto, come condiviso in sede di incontri con le componenti sindacali, tramite un avviso pubblico espletato dall’Ast Macerata e valido anche per l’Ast di Fermo e quella di Ascoli Piceno, non essendovi disponibili graduatorie su scala regionale, che permette l’assunzione (già determinata con decorrenza 16 dicembre 2023) validi professionisti che qualificheranno ulteriormente il servizio".