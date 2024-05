Stop violenza di genere. La commissione fa tappa nella media Valtenna

La commissione Pari Opportunità della Provincia di Fermo, ha organizzato per domani una serie di iniziative dedicate alla media Valtenna, tutte incentrate sulla campagna di sensibilizzazione denominata ‘Sulla strada del rispetto’. Alla presenza di sindaci, medici di base e farmacisti, saranno presentati alla popolazione gli strumenti attivi sul territorio e rivolti alle donne o persone fragili, al fine di agevolare la cultura del rispetto e della coscienza dei diritti di parità di genere e contro ogni forma di violenza e prevaricazione. Con un pullman messo a disposizione dalla Steat una delegazione della Commissione pari opportunità farà tappa nei comuni della media Valtenna proprio per affrontare questi temi. Il programma prevede: Grottazzolina alle 8,45 presso la sala consiliare del Municipio; alle 9,45 presso la sala consiliare di Rapagnano; alle 10,30 presso il Torrione medioevale appena ristrutturato di Magliano di Tenna; alle 11,15 in piazza Matteotti centro storico di Montegiorgio e per chiudere il tour alle 12 nella sala consiliare di Falerone.